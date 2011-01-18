Томенко назвав 17 найбільш злісних прогульників у ВР (прізвища)

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що 17 народних депутатів на минулій сесії не зареєструвалися на жодне із засідань ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Віце-спікер поінформував, що серед тих, хто без поважних причин пропустив всі пленарні засідання ВР і жодного разу не взяв участі у поіменних письмових реєстраціях, 12 народних депутатів із фракції Партії регіонів – Рінат АХМЕТОВ, Геннадій ВАСИЛЬЄВ, Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, Василь ГОРБАЛЬ, Микола ДЖИГА, Григорій ІЛЛЯШОВ, Сергій КИЙ, Олександр ЛЄЩИНСЬКИЙ, Володимир МАЛЬЦЕВ, Дмитро САЛАМАТІН, Василь СТЕЛЬМАШЕНКО, Юрій ЧЕРТКОВ, двоє із фракції БЮТ – Іван КУРОВСЬКИЙ та Антон ЯЦЕНКО, двоє позафракційних – Олександр БУРЯК, Євген СІГАЛ та один із фракції КПУ - Ігор КАЛЕТНІК.

В той же час М.ТОМЕНКО наголосив, що відповідно до Трудового кодексу, депутати, які не відвідали жодного засідання, про що свідчить відсутність їх письмової реєстрації, не повинні були б отримувати зарплату. Він зазначив, що окремі з цих народних депутатів «потрійно завинили перед парламентом і народом», оскільки були сумісниками, не з’являлися на жодному засіданні, але, в той же час, їхні картки голосували разом з «лінією партії».

Разом з тим М.ТОМЕНКО підкреслив, що 20 народних депутатів не пропустили жодного пленарного засідання без поважних причин. Серед них - голова ВР Володимир ЛИТВИН, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК та заступник голови ВР М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер наголосив, що під час 7-ї сесії ВР VІ скликання було розглянуто 758 проектів законів (21 - від Президента, 138 – від Кабміну, 596 – від народних депутатів, 3 – від НБУ) і понад 300 проектів постанов ВР. Прийнято в цілому і підписано Президентом України 126 законів України. М.ТОМЕНКО зазначив, що Президент застосував право вето за час 7-ї сесії до 16 законів. Між тим 12 законів прийнято із запропонованими Президентом змінами, 4 – відхилено.