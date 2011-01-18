Тимошенко обіцяє голові КРУ, що до нього дійде черга - за конкурси краси

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує звинувачення голови Контрольно-ревізійного управління Петра АНДРЄЄВА у рекордному витрачанні її урядом у 2008-2009 роках коштів з державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам, коментуючи відповідну заяву П.АНДРЄЄВА.

«Я думаю, що таким людям не місце у владі, і все, що він там гучно оголошує – це є повним невіглаством та дурницями, я навіть це не буду коментувати. Поки що єдине, що мені пред’явила діюча влада в якості порушення, – це виплата пенсій людям у розпал кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами екс-прем’єра, П.АНДРЄЄВ, «працюючи на своїй посаді за рахунок державних грошей, проводив конкурси краси, використовуючи не просто державні гроші, а ще й кошти профспілок контрольно-ревізійного управління, таким чином, влаштовуючи веселі заходи для себе та свого оточення».

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що такі люди, як чинний голова КРУ, з часом відповідатимуть за «розбазарювання» державних ресурсів. «Я вважаю, що рано чи пізно і до таких екзотичних керівників контрольно-ревізійного управління як П.АНДРЄЄВ, також дійде черга, і вони будуть відповідати за розбазарювання державних грошей на конкурси краси для ревізорів», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні П.АНДРЄЄВ заявив, що сума виявлених втрат фінансових і матеріальних ресурсів за час функціонування уряду Ю.ТИМОШЕНКО сягнула рекордного за всі роки роботи ГоловКРУ рівня і обраховується десятками мільярдів гривень.

У «БЮТ-Батьківщині» назвали таку заяву виконанням політичного замовлення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з дискредитації опозиції.