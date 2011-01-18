Азаров віддав ДУСі свиней, яких хотів продати Ющенко

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Чайка» в управління Державного управління справами й виключив підприємство з переліку об`єктів, що підлягають продажу.

Відповідне розпорядження №20 від 10 січня ц.р. розміщено на сайті уряду.

У документі йдеться, що рішення ухвалено за пропозицією Фонду державного майна і Міністерства аграрної політики та продовольства.

Нагадаємо, раніше ДП «Чайка», що займається виробництвом молокопродуктів, м`яса та м`ясних виробів, вирощуванням зернових і технічних культур, розведенням ВРХ, свиней знаходилося в управлінні Держуправсправами, а в 2007 році указом Президента Віктора ЮЩЕНКА №847 було передано в управління Міністерства аграрної політики та внесено до списку об`єктів для приватизації. В березні 2010 року Президент Віктор ЯНУКОВИЧ скасував цей указ.