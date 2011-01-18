Міліція затримала ще двох тризубівців

Правоохоронці вчора, 17 січня, затримали ще двох членів Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. С.Бандери - Олексія ЗАНУДУ (м. Обухів, Київська обл.) та Віталія ВИШНЮКА (Харків).

Про це УНІАН повідомила представник Всеукраїнської організації "Жіноча Січ" Тетяна ТАРАСЕНКО.

Таким чином, за інформацією Т.ТАРАСЕНКО, на сьогодні у відділеннях міліції перебувають загалом дев`ять представників ВО “Тризуб”. Крім затриманих 17 січня, в Івано-Франківську під арештом перебувають Андрій СТЕМПІЦЬКИЙ та Степан БИЧЕК, у Запоріжжі – Роман ХМАРА, Пилип ТАРАН, Василь ЛАБАЙЧУК, Євген АНДРЮЩЕНКО, у Кіровограді – Максим КУШНІР. За словами представника "Жіночої Січі", всі затриманні проходять у справі про пошкодження бюсту Сталіну 28 грудня, коли йому було відрізано голову.

Т.ТАРАСЕНКО також зазначила, що до “тризубівців” Р.ХМАРИ та В.ЛАБАЙЧУКА, які перебувають у районних відділеннях Запоріжжя, досі не допускають адвокатів, які могли б надати юридичну допомогу. За словами представника "Жіночої Січі", на запорізьких адвокатів "чиниться тиск з боку так званих правоохоронних органів, аби захисники не брали на себе ведення справи “Тризубу”. "Відомо, що хлопці перебувають у важких умовах ув’язнення - голодні та в чужому легкому одязі, який їм надала міліція. Їхні речі, одяг конфісковані повністю", - зазначила Т.ТАРАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 р. на території Запорізького обкому КПУ

28 грудня 2010 року невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову.

Пізніше, в новорічну ніч, відбувся вибух на території Запорізького обкому КПУ, унаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.

Сьогодні прокурор Запорізької області Вячеслав ПАВЛОВ повідомив, що за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі 28 грудня затримано 7 осіб.