Суд дав Іващенку місяць арешту, щоб читав свою кримінальну справу

Апеляційний суд Києва сьогодні до 15 лютого продовжив термін тримання під вартою колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони, першого заступника міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, прокуратура просила суд продовжити термін тримання під вартою В.ІВАЩЕНКА ще на місяць, мотивуючи це тим, що обвинувачений має належним чином ознайомитися з матеріалами кримінальної справи стосовно нього.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 р. було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Зараз він і адвокат вивчають матеріали справи, розслідування якої 1 листопада завершила Генпрокуратура.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.