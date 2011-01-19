Азаров: до української бібліотеки у Москві Україна не має ніякого відношення

У ситуації з Бібліотекою української літератури в Москві Україна може тільки давати рекомендації.

Про це, як повідомляє Українська правда, заявив прем`єр Микола Азаров в ефірі 5 каналу.

"З боку уряду, Міністерства закордонних справ, посла України вживаються всі необхідні дії, для того щоб ця бібліотека працювала, здійснювала всі свої дії відповідно до законодавства Росії", - сказав прем`єр.

"Як з`ясувалось, для мене, наприклад, це була новина, що ця бібліотека власність російського уряду. До цієї бібліотеки Україна не має ніякого відношення. Наші дії були б зовсім іншими якщо б це була наша бібліотека", - заявив Азаров.

За словами прем`єра, він задумався над необхідністю створення в Росії дійсно української бібліотеки.

"Я задумався над цим і ми, я думаю, таке питання розглянемо і найближчим часом вирішимо. Тут же ми можемо тільки рекомендувати...", - уточнив Азаров.