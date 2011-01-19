Регіонала запитують, чому Черновецький і Ко на волі

Лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що народному депутату від Партії регіонів Вадиму КОЛЕСНІЧЕНКУ не варто підраховувати збитки, завдані столиці під час Податкового Майдану, а краще звернутися до суду і Генеральної прокуратури з позовом про притягнення мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його команди до відповідальності “за скоєні ними злочини відносно киян”.

Про це З.ШКІРЯК заявив, коментуючи недавній виступ В.КОЛЕСНІЧЕНКА в ефірі програми «Свобода слова», повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«Мені здається, що народному депутату від ПР В.КОЛЕСНІЧЕНКУ не варто підраховувати збитки, завдані столиці під час Податкового Майдану. Якщо він вже так турбується про киян, то нехай разом з прем`єр-міністром АЗАРОВИМ краще займуться підрахунком збитків, завданих Києву і його мешканцям за 4 роки правління їх партнерів і соратників по коаліції в Київраді - ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Ко». З.ШКІРЯК вважає, що буде правильно, якщо В.КОЛЕСНІЧЕНКО після своїх заяв звернеться до суду і Генпрокуратури з позовом про негайне притягнення представників команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «до кримінальної відповідальності за скоєні ними відносно киян злодіяння».

За словами лідера «Нового Києва», шкоди столиці завдали і “біло-блакитні Майдани в 2006-2007 роках”, але тоді питання не піднімалося.

“Тому до В.КОЛЕСНІЧЕНКА одне питання - чому до цих пір ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Ко на свободі? Адже збитки, завдані столиці за роки його правління, оцінюються в десятки мільярдів. Брутальний грабіж київських активів до цих пір залишається безкарним. Ось і виходить, що влада, як завжди, використовує політику подвійних стандартів. З одного боку, безпідставно переслідує людей тільки за те, що вони вийшли відстояти свої права і свободи, а з іншого - свідомо приховує реальних натхненників та організаторів розкрадання власності киян», - заявив З.ШКІРЯК.