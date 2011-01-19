Експерти про Лукашенка, Януковича, Кучму і Чаушеску

Експерти сумніваються, що західні країни можуть ввести санкції стосовно керівництва України через порушення в державі демократичних норм.

Про це вони заявили в опитуванні, проведеному сайтом “Політична думка”.

Експертів попросили відповісти на запитання: “Чи свідчать жорсткі оцінки щодо стану демократії в Україні про те, що Захід не буде більше "панькатися" і з українською владою? Чи може ЯНУКОВИЧ і його соратники опинитися в “чорному списку” ЄС?”.

При цьому у повідомленні нагадується, що “Польща включила Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА у список білоруських чиновників, яким буде заборонено в`їзд до цієї країни за репресії опозиції. Питання про санкції проти офіційного Мінська розглядалося на засіданні Європарламенту в Брюсселі, очікується спеціальна заява про ситуацію в Білорусі верховного представника ЄС із зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН. У чорному списку Європарламенту може опинитися й прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН через причетність до справи Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО”.

Письменник Юрій АНДРУХОВИЧ не виключив, що до Президента України чи когось із його команди західні держави можуть застосувати санкції.

“Висновки можна буде робити із того, чи західна спільнота втілить якісь заходи щодо двох наших сусідніх можновладців. Якщо вони, наприклад, застосують санкції щодо ЛУКАШЕНКА і його режиму, то це означатиме, що в них достатньо рішучості. Тобто що Україна вже в кандидатах на щось подібне. Я розумію так, що вони все ж не хочуть Україну втратити, тож і намагаються, не спалюючи мостів, усе ж таки чинити політичний тиск на нинішній режим, тримаючи його на максимально короткому повідку. Втім, поки що ми майже не відчуваємо, чи в них узагалі є хоч якийсь повідок. Але, здається, крига скресла, і Захід починає розуміти, що тут таки коїться щось вельми недобре”, - зазначив Ю.АНДРУХОВИЧ.

Директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА вважає, що поки Україна залишається “напіввільною” державою, західні країни не введуть санкції проти української влади.

“Ставлення ЄС до ПУТІНА і ЛУКАШЕНКА різне, бо в Росії – нафта, від якої залежить Європа, а в Білорусі її немає. В Україні теж нафти немає, отже можна говорити про імовірність ставлення до ЯНУКОВИЧА так само, як до ЛУКАШЕНКА. А опинитися у “чорному списку” ЯНУКОВИЧ може тоді, коли Україна перетвориться на Білорусь. Поки що Україна, хоч і істотно втратила у рейтингу свободи, але все ж таки залишається напіввільною країною, на відміну від повністю не вільних Росії та Білорусі. Якщо у ЯНУКОВИЧА і оточення вистачить розуму зупинитися хоча б на такій напівдемократії і не доводити до диктатури, то санкцій не буде. Але боюся, хлопці уже відчули запах крові...”, - сказала І.БЕКЕШКІНА.

Професор політології Олексій ГАРАНЬ також не виключив, що Європейський Союз і США можуть ввести санкції стосовно українського керівництва, якщо воно не змінить свою внутрішню політику.

“Я думаю, що ЄС, США вирішують зараз дилему, бо вони пам`ятають, як було з КУЧМОЮ, який внаслідок касетного скандалу став опальною персоною для Заходу. У нього тоді залишився лише один напрямок, де його приймали, де з ним спілкувалися - це Росія. Тому очевидно, що на Заході є побоювання, аби Україна не відійшла знову в один бік. Саме тому з приходом ЯНУКОВИЧА до влади Захід приділяв достатньо уваги Україні. ЯНУКОВИЧА запрошували активно з візитами. Однак з цього нічого не вийшло, це не спрацювало, надто великий крен у бік Росії. При цьому Захід був сам зацікавлений на початку у налагодженні стосунків України з Росією. Але зараз там розуміють, що цей крен став небезпечним”, - зауважив О.ГАРАНЬ.

На його думку, найбільше демократичний світ зараз турбує побудова в Україні авторитарного режиму. О.ГАРАНЬ констатував збільшення критичних висловлювань з боку європейських структур на адресу України. “Ми також бачимо, як Україна втрачає свої показники і статус у різних рейтингах. Показовою є заява єврокомісара з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ про вибіркове правосуддя в Україні, заява США про ситуацію в Україні тощо. Усе це свідчить, що критика буде лише наростати, всі уже там збагнули, хто такий ЯНУКОВИЧ, і жодних ілюзій уже не мають”, - сказав експерт.

На його думку, стосовно введення санкцій щодо української влади, то це залежить від її подальшої поведінки. “Якщо ЯНУКОВИЧ і команда і надалі нехтуватимуть законами, то я не виключаю, що Захід буде змушений жорстко реагувати. Водночас там шукатимуть шляхи уникнення в Україні сценарію, який може підштовхнути ЯНУКОВИЧА в бік Росії”.

При цьому О.ГАРАНЬ переконаний, що вплинути на українську владу можуть самі українці.

“Крім того, сподіваюся, що ЯНУКОВИЧУ має бути неприємною сама думка про санкції щодо нього та ізоляцію його на Заході. А починатимуть там з ігнорування – ЯНУКОВИЧА перестануть запрошувати у західні країни. Якщо це не допоможе, то можуть включити більш дієві заходи – позбавлення віз, блокування рахунків у банках, тобто той арсенал, який застосовується до диктаторських режимів. Гадаю, що можливість застосування таких санкцій має змусити замислитися ЯНУКОВИЧА. Захід, своєю чергою, від жорстких санкцій стримуватиме фактор Росії”, - вважає політолог.

Політичний аналітик Сергій ГРАБОВСЬКИЙ сумнівається, що західні країни введуть санкції стосовно В.ЯНУКОВИЧА чи інших українських високопосадоців.

“До жорсткої реакції з боку Заходу і Європи зокрема, думаю, ще далеко. На жаль, сучасні європейські політики, на відміну від своїх великих попередників, нездатні грати на випередження. А тому доти, доки ЯНУКОВИЧ не вдасться до таких брутальних дій, як ЛУКАШЕНКО, поки він не сфальшує відверто ще одні вибори, - боюся, нічого серйозного не станеться. Як їздив ЯНУКОВИЧ до Іспанії "лікувати коліно", так і їздитиме. Як скуповуватимуть олігархи України маєтки у Франції та на Кіпрі – так і скуповуватимуть”, - сказав С.ГРАБОВСЬКИЙ.

Доцент Києво-Могилянської академії Ігор ЛОСЄВ також вважає, що ЄС та США не можуть вплинути на українську владу.

“Я би не покладав великих сподівань на Захід, бо він є корисливим у своїх міркуваннях і часто спокійно обмінює права людини і демократію на нафту і газ. Тому не треба чекати, що Захід нам допоможе. Цілком можливо, що не допоможе...”, - зазначив він.

Водночас І.ЛОСЄВ висловив сподівання, що на команду Президента вплине народ.

“Скажімо у тій же самій комуністичній Румунії жодна із західних країн не могла вплинути на Ніколае Чаушеску. Але прийшов момент, коли на нього вплинув румунський народ. Сподіваюся, що так само відбудеться і в Україні, але не в кривавий спосіб, а більш цивілізовано. Народ має сказати своє слово”, - переконаний І.ЛОСЄВ.

Професор політології (США) Олександр МОТИЛЬ зауважив, що “Чорні списки” складає Рада Європейського Союзу, точніше міністри зовнішніх справ країн-членів. В Раді мають неабиякий вплив Німеччина, Франція, Італія, які з прихильністю ставляться до Росії і не хотітимуть ображати ПУТІНА. І навряд чи там ухвалять якісь санкції стосовно ПУТІНА та на його союзника ЯНУКОВИЧА”.

За словами політолога, ситуація з О.ЛУКАШЕНКОМ простіша, ніж з В.ПУТІНИМ. “Він самодекларований диктатор. Білорусь мала і не дуже важлива економічно для Європи, відносини Білорусі з Росією напружені. Отже Європі легко ставити заборону на ЛУКАШЕНКА”, - зауважив Р.МОТИЛЬ.

Водночас він припустив, що навіть якщо Європейський парламент рекомендує застосувати санкції до українських високопосадовців, Рада ЄС не погодиться на це.

“ЯНУКОВИЧ - самодекларований ентузіаст Європи, самоназваний «демократ». Україна важлива для Європи, а відносини України з Росією близькі. Європарламент може закликати до накладання заборони на «януковичів», але Рада ЄС навряд чи погодиться в теперішніх обставинах. Інша річ, якщо режим явно спровокує кровопролиття, хоч і тоді, скоріше, можуть занести міністра внутрішніх справ України до чорного списку, а не самого ЯНУКОВИЧА”, - вважає О.МОТИЛЬ.