У Батьківщині зрозуміли, з чим пов'язана гіперактивність голови КРУ

З огляду на провальні результати економічної політики нинішня влада намагається відволікти увагу громадян від погіршення життя в країні протягом останнього року “безперервними байками про міфічні зловживання уряду ТИМОШЕНКО”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Батьківщина».

“Замість звіту про свою діяльність режим ЯНУКОВИЧА пропонує людям жуйку від голови КРУ АНДРЕЄВА, гіперактивність якого відбувається якраз у ті моменти, коли країна опиняється у стані чергового цінового шоку внаслідок бездарної і некомпетентної роботи уряду АЗАРОВА”,- зазначають в партії.

Прес-служба партії «Батьківщина» вважає, що нинішній голова КРУ не має морального права ані критикувати попередній уряд, ані обіймати свою посаду з огляду на те, що його таланти «масовіка-затєйніка» неодмінно мають стати предметом вивчення правоохоронних органів.

”Ми також переконані, що режиму ЯНУКОВИЧА немає що сказати власному народові, немає чим прозвітувати про свої «досягнення» напередодні роковин перебування при владі з однієї причини – через відсутність таких досягнень. Влада провалилася»,- зазначають в “Батьківщині”, наголошуючи, що відповідну оцінку влада отримала від світових міжнародних організацій у вигляді зниження всіх існуючих рейтингів.

В партії зазначають, що свідомі того, що з наближенням весни “збудливість окремих елементів у високих кабінетах буде підвищуватися, а тому звертати увагу на цей «потік свідомості» варто тільки медичним фахівцям вузького профілю”.

В “Батьківщині” також вважають, що чинним посадовцям прийшов час не тільки звітувати про власну роботу, але й нести за неї відповідальність.