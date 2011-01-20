Чи будуватиме МП на місці Десятинної церкви?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення Генеральному прокурору, в якому попросив оцінити правомірність дій органів влади та посадових осіб стосовно можливого будівництва нової культової споруди Української православної церкви Московського патріархату на місці пам’ятки археології національного значення – Десятинної церкви у м.Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер повідомив, що отримав відповідь на свій депутатський запит, в якому він попросив керівника уряду та керівництво КМДА підтвердити чи спростувати інформацію щодо планування будівництва культової споруди на місці фундаменту Десятинної церкви та надати інформацію щодо обсягу робіт, які в даний момент проводяться на її території.

Так, за словами М.ТОМЕНКА, у відповідях, які надійшли від прем’єр-міністра та Міністерства культури, урядовці переконують, що йдеться виключно про «проведення археологічних досліджень та музеєфікації залишків фундаментів Десятинної церкви», а також стверджують, що інформація стосовно «спорудження нової церкви на території пам`ятки археології національного значення, а також щодо початку відповідних будівельних робіт є безпідставною».

Натомість, М.ТОМЕНКО нагадав, що засоби масової інформації прямо цитують представника Української Православної Церкви Московського патріархату, який заявив, що уже готовий проект будівництва нової культової споруди на фундаменті Десятинної церкви і це будівництво беззаперечно відбудеться. «Звідси два висновки: або священики Московського патріархату не вважають за необхідне дотримувати чинного законодавства України та рішень центральної і місцевої влади, або центральна і місцева влада, погодившись з планами церкви, дезінформує парламентаріїв та громадськість», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Водночас, на думку заступника голови парламенту, доказом того, що влада дезінформує парламентаріїв і громадськість можна вважати, розповсюджену ЗМІ, зокрема журналом «Тиждень», відповідь на інформаційний запит начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну КМДА С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, який повідомив, що «Українська православна церква Московського патріархату виступила з ініціативою відтворити храм. По церковним канонам храми будуються на святих місцях, і для будівництва вибрано місце, на якому колись стояла Десятинна церква». У своєму листі С.ЦЕЛОВАЛЬНИК також поінформував, що було створено робочу групу, яка займається реалізацією поставлених завдань і наразі триває «творчий пошук рішення». За його словами, «пропонується створити платформу, під якою археологи змогли б проводити розкопки і де буде створено музей, а безпосередньо на платформі побудувати церкву. Але це буде будівництво нового храму, а не відтворення Десятинної церкви».

Заступник голови ВР висловив здивування тим фактом, що заяви головного архітектора міста і священнослужителів прямо суперечать задекларованим обіцянкам уряду. Він також повідомив, що, зважаючи на ці факти, направив звернення Генеральному прокурору, в якому попросив оцінити правомірність дій відповідних органів влади та посадових осіб стосовно можливого будівництва нової культової споруди УПЦ МП на місці пам’ятки археології національного значення та вжити всіх необхідних заходів прокурорського реагування.