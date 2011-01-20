Янукович хоче, щоб «у саду людства українська вишня і сакура цвіли поряд»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює побажання, щоб «у саду людства українська вишня і японська сакура цвіли поряд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі під час зустрічі із викладачами і студентами Кіотського університету, яка відбулася у рамках офіційного візиту В.ЯНУКОВИЧА до Японії.

«Український народ з великою повагою і глибокою симпатією ставиться до Японії. І не лише через її досягнення у новітніх технологіях», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що з року в рік в Україні зростає інтерес до кільтури та історії Японії, дедалі більше студентів вивчають японську мову. Також, за словами глави держави, в Україні популярна японська література і кінематограф.

«Хочу, щоб й українська культура стала дійсно цікавою і привабливою для вас», - заявив Президент, звертаючись до японських науковців і студентів.

При цьому він поінформував аудиторію, що у 2012 році в Україні відбудеться фінал Чемпіонату Європи з футболу, і запросив японців відвідати цю важливу подію.

«Сподіваюся, що сьогодні мені хоча б трошки вдалося зацікавити вас моєю країною. Сподіваюся, що цей інтерес не згасне, і у недалекому майбутньому хтось із вас – сьогодні молодих інтелектуалів Японії – зробить свій вагомий внесок у зміцнення українсько-японської дружби, у розвиток українсько-японського співробітництва», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що символом Японії є сакура. «Але вишня здавна вважається і поетичним символом України. Я хочу, щоб у саду людства японська сакура і українська вишня цвіли поряд, наповнюючи красу одна одної», - завершив свій виступ Президент.