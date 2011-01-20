Ющенка викликають у Генпрокуратуру

Колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА викликають завтра, 21 січня, на 10.00 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (м.Київ, вул. Борисоглібська, 18/17) у справі про його отруєння у 2004 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Наша Україна».

В партії наголошують, що це перший виклик В.ЮЩЕНКА до Генпрокуратури в якості потерпілого після зміни керівництва відомства. До цього ГПУ надсилала йому листи із запрошенням для здачі крові для «повторної» експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

Нагадаємо, на початку вересня 2004 року під час президентської кампанії кандидат у президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був вивезений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі знаходиться діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року генпрокуратура не раз зазначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведений.

У грудні 2010 року В.ПШОНКА в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№276 від 10 грудня) сказав, що у Генеральній прокуратурі України не виключають версію, що отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА не було.