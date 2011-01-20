Мін‘юст РФ просить Верховний суд ліквідувати Об'єднання українців Росії

Міністерство юстиції Російської Федерації просить Верховний Суд РФ ліквідувати Об`єднання українців Росії.

Про це йдеться у позовній заяві про ліквідацію загальноросійського громадського об`єднання - загальноросійської громадської організації «Об`єднання українців Росії», текст якої має УНІАН.

У документі наголошується, що, відповідно до наказу Міністерства юстиції РФ від 22 липня 2009 року № 223 «Про проведення планової перевірки Загальноросійської громадської організації «Об`єднання українців Росії», у період з 10 по 29 серпня 2009 року Міністерством юстиції РФ проведена планова перевірка відповідності діяльності організації статутним цілям і чинному законодавству, за результатами якої складений акт від 7 вересня 2009 року.

У результаті проведення перевірки було встановлено, що, на порушення п. 2 ст. 15 Конституції Російської Федерації, ОУР не дотримується положень чинного законодавства і власного статуту.

Зокрема, на порушення статті 6 Федерального закону від 19 травня 1995 року № 82-ФЗ «Про громадські об`єднання», яка встановлює, що членами громадського об`єднання є фізичні і юридичні особи – громадські об`єднання, згідно з наданим списком членами організації є: некомерційна організація «Український благодійний фонд «Довіра», автономна некомерційна організація «Український культурний центр».

Також, на порушення статті 8 закону, яка встановлює, що громадською організацією є засноване на членстві громадське об`єднання, організацією не надані документи, які б підтверджували ведення в організації обліку її членів.

Крім того, Мінюст РФ інкримінує ОУР порушення статті 14 закону, яка визначає, що загальноросійським громадським об`єднанням є об`єднання, яке здійснює свою діяльність на територіях більш як половини суб`єктів Російської Федерації. Організацією наданий список на 41 регіональне відділення. У списку як відділення вказані самостійні громадські об`єднання – товариство «Батьківщина», товариство «Блакитна Десна», товариство «Пролісок», товариство української культури «Мрія», регіональний центр українців «Дніпро», «Центр національної культури українців Зауралля «Ясен», товариство «Україна-Сейм», українське земляцтво «Дніпро», земляцтво українців Поволжя, «Київська Русь», товариство української культури «Промінь», товариство «Світанок», українське товариство «Криниця». Таким чином, організація не підтверджує свій загальноросійський статус.

Також на порушення статті 29 федерального закону від 12 січня 1996 року № 7-ФЗ «Про некомерційні організації», яка встановлює обрання членів керівного органу громадського об`єднання кваліфікованою більшістю голосів, статутом організації не передбачене обрання керівного органу - ради кваліфікованим голосуванням.

Крім того, на порушення статті 19 закону, яка встановлює, що членами громадського об`єднання можуть бути іноземні громадяни, що законно перебувають на території Російської Федерації, пункт 4.1 статуту організації надає право бути членами організації іноземним громадянам без обмежень, передбачених законом.

Повідомляється, що на підставі виявлених порушень, керуючись положеннями ст. 42 федерального закону від 19.05.1995 № 82-ФЗ «Про громадські об`єднання» Мін‘юстом Росії на адресу організації внесено подання від 14.09.2009 № 15/11420-ЮЛ, що зобов`язує усунути виявлені порушення до 1 листопада 2009 р.

При цьому в Мін‘юсті РФ заявляють, що акт перевірки організації і виявлені при цьому порушення організацією не були оскаржені, і вказані у поданні порушення організацією не були усунені у встановлений термін.

«На підставі вищевикладеного, по підставах, передбачених ст. 42 Федерального закону від 19.05.1995 № 82-ФЗ «Про громадські об`єднання», Міністерство юстиції Російської Федерації своїм розпорядженням від 19.11.2009 № 4581-р припинило діяльність організації на строк до 2 травня 2010 року», - повідомляється в документі.

При цьому рішення Мін‘юсту Росії про припинення діяльності організацією не було оскаржене в судовому порядку. Повідомляється, що 21 грудня 2009 року до Мін‘юсту Росії організацією була надана інформація про ознайомлення з актом перевірки, а також повідомлено про здійснення заходів з усунення інших недоліків. Проте документи, які б підтверджували усунення виявлених у ході перевірки порушень, організацією не надані.

У документі також повідомляється, що 16 березня 2010 року організація повторно надала до Мін‘юсту Росії інформацію на акт перевірки від 7 вересня 2009 року, згідно з якою організація врахувала зауваження Мінюсту Росії і зобов`язується надалі вимоги чинного законодавства не порушувати. Проте у наданих організацією рішеннях правління від 12 вересня 2009 року про ліквідацію і створення її регіональних відділень, про прийом і виключення з членів організації, на порушення пункту 25 Адміністративного регламенту виконання Міністерством юстиції Російської Федерації державної функції з ухвалення рішення про державну реєстрацію некомерційних організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції Російської Федерації від 31 березня 2009 року № 96, відсутні відомості про осіб, які були присутні на даних засіданнях, а також відомості про результати голосування, у зв`язку з чим неможливо встановити його правомочність відповідно до пункту 5.5 статуту.

Крім того, згідно з рішенням правління від 12 вересня 2009 року, в члени організації прийняті: Центр української культури, Центр української культури «Горлиця» ім. Анатолія Криля, Регіональна громадська організація «Український культурно-просвітницький центр «Батьківщина», культурно-просвітницьке товариство «Українська батьківщина».

Разом із тим, регіональна громадська організація «Український культурно-просвітницький центр «Батьківщина» не є юридичною особою, що свідчить про порушення організацією статті 6 закону.

На порушення статті 43 закону співголова організації Валерій СЕМЕНЕНКО 4 січня 2010 року від імені організації взяв участь у публічному виступі в прямому ефірі радіо “Свобода”, 27 квітня 2010 року від імені організації взяв участь у програмі «Свобода думки» в ефірі «5 каналу».

У зв`язку з вищевикладеними порушеннями Мін‘юстом Росії на адресу організації 11 листопада 2010 року за № 15/124094-АФ відповідно до статей 38, 43 Федерального закону «Про громадські об`єднання» було винесено письмове попередження. Проте це попередження повернулося з відміткою пошти «вибуття адресата», наголошується в документі.

Виходячи з вищесказаного, витікає, що, на порушення статті 29 закону, організацією не представлені необхідні документи для внесення змін у відомості про адресу організації.

Таким чином, незважаючи на листи організації, в яких вона повідомляє про усунення порушень, встановлено, що організацією не усунені порушення, що послужили підставою для припинення її діяльності.

Крім того, організацією порушені положення статі 6, 29, 43 закону. Впродовж установленого терміну припинення діяльності організація не усунула порушення, що послужили підставою для припинення її діяльності, і не надала належних документів щодо їх усунення, що відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 44 Федерального закону від 19 травня 1995 року № 82-ФЗ «Про громадські об`єднання» є підставою для ліквідації організації в судовому порядку.

У Мін‘юсті РФ заявляють, що таким чином, організацією неодноразово і грубо були порушені положення Конституції і законодавства Російської Федерації, а також впродовж встановленого Мін‘юстом Росії терміну не були усунені порушення, що послужили підставою для припинення її діяльності. Вказані порушення відповідно до статті 44 (абзаци 3, 4 частини 1) Федерального закону «Про громадські об`єднання» є підставами для ліквідації організації в судовому порядку.

«Міністерство юстиції РФ просить ліквідувати Загальноросійську громадську організацію «Об`єднання українців Росії» і її структурні підрозділи з виключенням з єдиного державного реєстру юридичних осіб», - йдеться у позовній заяві.