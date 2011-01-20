Китай хоче розширити роботу Інституту Конфуція в Україні

Посол Китайської Народної Республіки в Україні ЧЖАН Сіюнь хоче розширити роботу Інституту Конфуція, аби українці, які цікавляться китайською мовою, літературою, культурою, змогли вивчати їх у рамках цього інституту. Про це посол розповів в ексклюзивному інтерв`ю COMMENTS.UA.

За словами дипломата, Китай і Україна плідно працюють у сфері освіти. У червні 2002 року було підписано договір про співпрацю між китайським і українським міністерствами освіти, яким передбачається обмін студентами, бакалаврами, надання певного обсягу взаємної квоти по урядовій лінії.

«25 студентів щорічно проходять навчання в Україні і Китаї, їм надається урядова стипендія. По неурядовій лінії в українських вузах займаються 8,5 тис. китайських студентів, у наших вузах — 1,5 тис. українських», - розповів ЧЖАН Сіюнь.

Він також відзначив, що між Україною і Китаєм існує взаємне визнання диплома і шкільного атестата. «Людина з дипломом українського вузу зможе продовжити навчання в Китаї на тій підставі, що частина навчального процесу вона вже пройшла в Україні. А фахівець з дипломом українського вузу може знайти роботу в Китаї. І навпаки, хлопця, який закінчив вуз у Китаї, визнають молодим фахівцем в Україні. Нарешті, якщо він в одній з цих двох країн став аспірантом або одержав ступінь доктора, то це визнають і в іншій країні», - відзначив посол.