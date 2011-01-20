У Макіївку виїхав Хорошковський

За фактами вибухів у Макіївці Управлінням Служби безпеки України у Донецькій області порушено кримінальну справу.

Як зазначається у повідомленні прес-центру СБУ, сьогодні вранці у Макіївці пролунали два вибухи - біля Червоного ринку по вул. 250-річчя Донбасу та біля державного підприємства «Макіїввугілля» на пл. Радянська, 2. Постраждалих немає. В інформації, яку отримано від організаторів вибухів, містяться погрози та вимоги фінансового характеру до органів влади, йдеться у повідомленні.

Регіональним штабом Антитерористичного центру СБУ задіяно усі сили для виявлення злочинців та недопущення нових терактів.

На місце злочину відбули голова Служби безпеки України, заступник міністра внутрішніх справ, заступник генерального прокурора України.