Могильов не прийшов на зустріч з організаторами акції до Дня Соборності

Під час сьогоднішньої зустрічі керівництва МВС з організаторами акції 22 січня на Софіїській площі заступник міністра внутрішніх справ Віктор РАТУШНЯК фактично спростував заяву міністра внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВА про можливе кровопролиття.

Про це УНІАН сказав член оргкомітету із проведення Дня Соборності на Софійській площі, лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК.

Так, на запитання З.ШКІРЯКА, чи є підтверджені факти про підготовку провокацій і хто за цим стоїть, В.РАТУШНЯК відповів, що раніше така інформація була, але вона не підтвердилася. Сам міністр А.МОГИЛЬОВ на зустріч не з`явився. Його прес-служба послалася на зайнятість міністра оперативною діяльністю, у зв`язку з вибухами у Донецькій області, зауважив З.ШКІРЯК.

Коментуючи це, З.ШКІРЯК зазначив: «Мені шкода, що міністр, слова якого розбурхали все українське суспільство, так і не прийшов - у нього є важливіші справи. Але я радий, що сьогодні у питанні про «кровопролиття», сподіваюся, буде поставлена крапка. Пан РАТУШНЯК у присутності ЗМІ фактично спростував заяву міністра внутрішніх справ МОГИЛЬОВА, сказавши про те, що на сьогоднішній день інформація щодо можливого кровопролиття не підтвердилася».

Крім цього, поінформував З.ШКІРЯК, на зустрічі була досягнута домовленість між організаторами акції та представниками правоохоронних органів про взаємодію під час акції 22 січня, з метою недопущення будь-яких провокацій.

З.ШКІРЯК вкотре закликав усіх патріотично налаштованих громадян прийти на Софійську площу 22 січня о 14.00, щоб разом з опозиційними силами відсвяткувати День Соборності України.

У зустрічі з керівництвом МВС брали участь представники партій і громадських організацій, які заявили про проведення 22 січня святкових заходів з нагоди Дня Соборності.