Азарову «надзвичайно важливо» знати все про доходи населення
13:47, 20 січня 2011Політика
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Питання ставитимуть на переписі
Під час проведення перепису населення до опитувальника буде включений пункт про доходи населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
«Ми закладемо в цьому переписі до опитувальника цілий ряд показників, які є для нас надзвичайно важливими», - сказав М.АЗАРОВ.
Глава уряду зазначив, що в опитувальнику будуть, зокрема, пункти про активність і доходи населення.
М.АЗАРОВ нагадав, що всеукраїнський перепис населення буде проведений у 2012 році.
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