У нардепа - передчуття, що здавати диппаспорти їх примушують не просто так

Апарат Верховної Ради України звернувся до народних депутатів, щоб вони здали дипломатичні паспорти на зберігання Міністерству закордонних справ.

Про це повідомила в інтерв’ю журналістам народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Вона зазначила, що «апарат ВР надіслав кожному народному депутатові повідомлення, що мовляв згідно з розпорядженням Президента від грудня минулого року слід здати свої дипломатичні паспорти на зберігання в МЗС».

Л.ОРОБЕЦЬ наголосила, що відповідно до положення про дипломатичні паспорти є дві категорії отримувачів дипломатичних паспортів. За її словами, перша категорія це ті, хто їздить у службові відрядження «як дипломати, як працівники міністерств, і дійсно вони зберігають свої паспорти після поїздки в міністерстві (мабуть йдеться про МЗС – УНІАН)».

В той же час вона додала, що є інша категорія – «міністри, президент країни і депутати, які отримують цей паспорт як робочий інструмент на весь термін повноважень». При цьому депутат наголосила: «Тому виникло нехороше передчуття, що це або голова апарату ВР не вчитався і під загальний список послав і депутатів, або тут є певні політичні мотиви».

Л.ОРОБЕЦЬ наголосила, що якщо паспорт доведеться здавати в МЗС, то, мабуть, звідти його необхідно «якимось особливим способом видобувати і це призведе до того, що від якихось екстрених робочих поїздок доведеться просто відмовитись».

Л.ОРОБЕЦЬ сказала, що повідомлення від апарату ВР надійшло до неї «два дні тому». При цьому вона зазначила: «Я особисто перечитавши ще раз положення про дипломатичний паспорт здавати його (йдеться про паспорт – УНІАН) не буду».

Вона підкреслила, що в приватних цілях не використовує дипломатичний паспорт. «Я в приватні поїздки не їжджу сама, а тих, хто мене супроводжує в таких поїздках, у дипломатичний паспорт не впишеш, і в чемодан із собою не запакуєш», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 січня, Департамент інформаційної політики МЗС України розповсюдив коментар першого заступника міністра закордонних справ Руслана ДЕМЧЕНКА щодо порядку оформлення і користування дипломатичними та службовими паспортами. У ньому “Міністерство закордонних справ України констатує нехтування деякими посадовцями вимогами законодавства про повернення дипломатичних паспортів після закінчення терміну відряджень”.

У МЗС нагадали, що порядок оформлення та користування дипломатичними та службовими паспортами України регулюються Положеннями про дипломатичний та службовий паспорти України, затвердженими Указом Президента України від 26 лютого 1998 року № 153/98, та Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України” № 1873 від 27.11.1998 р. Зазначеними нормативно-правовими актами передбачено повернення дипломатичних та службових паспортів на зберігання до архіву МЗС у 10-денний термін після закінчення службового відрядження за кордон. Міністерство також звертає увагу, що згідно із законодавством України відповідальність за несвоєчасне повернення або неповернення на зберігання до МЗС дипломатичних та службових паспортів, а також їх використання для приватних поїздок лежить на особах, яким такі паспорти були оформлені, та керівниках тих органів, за поданням яких оформлювалися паспорти.