Янукович поїде у Польщу без дружини - «з приватних причин»

26-28 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що сприятиме продовженню “лінії покращення інвестиційного клімату в Україні”, сказав журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, у Давосі В.ЯНУКОВИЧ планує зустрічі з бізнес-лідерами світу. Зокрема, під час цих зустрічей обговорюватимуться проблеми співробітництва щодо Чорнобильської АЕС, кредитування з боку Світового банку, ЄБРР та МВФ.

3-4 лютого, повідомив С.ЛЬОВОЧКІН, відбудеться державний візит В.ЯНУКОВИЧА до Польщі. Очкуються переговори з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ щодо підготовки двох країн до Євро-2012.

Відповідаючи на запитання журналістів, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що дружина Президента не супроводжуватиме його в поїздці “з приватних причин”. Проте він не уточнив, що має на увазі.

С.ЛЬОВОЧКІН відзначив результати візиту в Україну єврокомісара Штефана ФЮЛЕ, зокрема, у питаннях створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом і запровадження безвізового режиму з країнами ЄС.