Льовочкін: Янукович приділяє велику увагу «реформі справедливості»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визначив 2011 рік як принциповий у реформуванні країни, сказав журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у 2010 році були закладені основи економічної стабільності, які відкривають можливості для економічних реформ, зокрема - для системи впровадження таких реформ. Визначено 21 напрямок реформування у сферах енергетики, вугільної промисловості, сільського господарства, охорони здоров’я, науки та освіти. Просування за цими напрямками слугуватиме критеріями успіху реформ в Україні до кінця 2011 року, зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

Схема упровадження таких реформ, відзначив він, ефективно використовувалася в деяких країнах ЄС, а також у Казахстані.

Глава Адміністрації нагадав, що Президент України створив Раду з економічного реформування, до якої входять найвищі посадовці країни та фахівці.

Ще одним пріоритетом діяльності Президента, відзначив С.ЛЬОВОЧКІН, є розвиток демократії в Україні – “щоб не піддавати ревізуванню, а розвивати досягнення демократії”. Зокрема Президент позитивно оцінив ухвалення закону про публічну інформацію, сказав глава АП.

Президент, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, також приділяє велику увагу “реформі справедливості”, тобто судової гілки влади та кримінальної юстиції. С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що до Венеціанської комісії надіслано законопроект щодо реформ у цій галузі.