Льовочкін пояснив, чому сидить Луценко

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що у кримінальних переслідуваннях міністрів уряду Юлії ТИМОШЕНКО “немає жодної політики”.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам надання екс-міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ політичного притулку в Чехії, С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що звинувачення лежать в економічній площині і стосуються діяльності Б.ДАНИЛИШИНА на посаді міністра та у сфері тендерних закупівель.

Водночас глава Адміністрації сказав, що “Президент чує стурбованість наших партнерів з приводу демократії”, тому дав доручення провести об’єктивне, безстороннє розслідування.

С.ЛЬОВОЧКІН спростував звинувачення з боку опозиції щодо вибірковості кримінальних справ. За його словами, 166 таких справ порушено проти чинних посадовців. Також сьогодні Президент звільнив з посади голову Борщівської районної держадміністрації Тернопільської області після того, як стало відомо про його корупційну діяльність.

Коментуючи затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, С.ЛЬОВОЧКІН сказав, що для визначення такого запобіжного заходу, напевне, були підстави. Крім того, що Ю.ЛУЦЕНКО начебто зволікав з ознайомленням справи, була інформація про його можливий від’їзд за кордон.

С.ЛЬОВОЧКІН також назвав “маячнею” повідомлення у ЗМІ про те, що країни Заходу готують список українських посадовців, в’їзд яким у Євросоюз буде заборонено.