Льовочкін відмовився коментувати ставлення Януковича до Бандери

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН відмовився коментувати особисте ставлення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до лідера національно-визвольної боротьби XX століття Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, С.ЛЬОВОЧКІН сказав: “Позиція Президента України така: Україна є демократичною державою, де кожен може поважати і шанувати тих героїв, яких хоче”.

Він нагадав, що останнє судове рішення щодо позбавлення С.Бандери звання Героя України оскаржено. Адміністрація Президента повернулася до цієї теми в січні 2011 року через “численні звернення” до АП. При цьому наголошувалося на правовій, а не політичній оцінці цього питання.

С.ЛЬОВОЧКІН сказав, що В.ЯНУКОВИЧ зможе відповісти на запитання журналістів та українського суспільства у лютому 2011 року у зв’язку з річницею перебування його на посаді Президента. “Це буде серйозний проект спілкування Президента з країною”, – відзначив він.