Внутрішні війська у Макіївці привели у підвищену бойову готовність

У зв`язку з вибухами в місті Макіївка особовий склад Східного територіального управління внутрішніх військ МВС України приведено в готовність до виконання службово-бойових завдань.

Про це УНІАН повідомив начальник групи з питань зв`язків з громадськістю і ЗМІ Управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС України в Донецьку Олексій ЛИХОБАБІН.

За його словами, сьогодні оперативний черговий по Управлінню одержав команду від керівника регіональної координаційної групи Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Донецькій області про приведення особового складу внутрішніх військ, який залучається до антитерористичних заходів, у готовність до виконання покладених завдань.

«Особовий склад військової частини №3037 внутрішніх військ МВС України, одержавши сигнал підвищеної бойової готовності, провів заходи з приведення військового оперативного резерву в готовність до виконання службово-бойових завдань в точно визначений термін», - сказав О.ЛИХОБАБІН.

Він також повідомив, що 50 бійців внутрішніх військ вже прибули до Макіївки для несення служби. «Вони виконуватимуть завдання з патрулювання району, де сталися вибухи, з метою не допустити проникнення туди сторонніх осіб», - вказав О.ЛИХОБАБІН.

Він додав, що зараз на місці вибухів фахівці СБУ і МНС проводять слідчі дії, а бійці внутрішніх військ патрулюють район.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Макіївці пролунали два вибухи - біля торговельного центру і біля центрального входу в адміністративну будівлю держпідприємства "Макіївугілля". В результаті обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні був виявлений прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі в Макіївці». У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей. Також невідомі погрожують, що в разі невиконання вимог сьогодні о 17.00 в різних місцях Макіївки пролунає ще п’ять вибухів.