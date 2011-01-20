Єжель знову змусить солдат чистити картоплю?

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ переконаний, що забезпечення Збройних Сил не може бути залежним від комерційних структур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив на брифінгу у Вінниці.

«Є структура, яка годує наших солдат й матросів, і все гарно. Але не треба забувати, і досвід це показав, що Збройні сили не можуть бути залежними від комерційних структур», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

“Я думаю, що найближчим часом, протягом цього року ми повернемося до тієї системи, яка була раніше та завжди себе виправдовувала», - повідомив міністр оборони України.

«Не потрібно притягувати сорочку до ґудзика, не може бути армія прив’язана до котла, навпаки котел повинен йти за армією в поле, на полігон, на аеродром, і так далі”, - сказав міністр.

Він переконаний, що Збройні Сили повинні бути самодостатнім військовим організмом, який здатен забезпечити себе всім необхідним. «І коли мені говорять, що (харчування військовослужбовців) це не властива задача для Збройних сил, я вважаю, що це хибна думка», - сказав він.

Міністр підкреслив, що «якісне харчування, яке повинно проводитися відповідно всіх нормативів та норм – це одне з головних завдань Збройних сил. Я думаю, що після бою дати солдатові котелок каші, або борщу – це одне з найважливіших завдань. Можна робити що завгодно, але армія повинна бути сита і здорова».