Ющенко: хлопці, повторного аналізу не буде

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий зробити новий аналіз крові у справі про його отруєння, але якщо він буде проводитись, як і минула експертиза, міжнародною лабораторією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент сказав під час спілкування з журналістами в створеному ним Інституті стратегічних ініціатив.

Він підкреслив, що через 6 років до нього звернулися з проханням зробити повторний аналіз крові, але це зробити неможливо. «Шановні, не може бути повторного аналізу. Новий аналіз може бути. Але повторити у собі характеристику крові шестирічної давнини я не можу. Хлопці, повторного аналізу не буде», - сказав він.

Водночас В.ЮЩЕНКО зізнався, що в нього є запас крові від першого аналізу, який був відповідно опечатаний і опломбований. Він підкреслив, що не проти проведення експертизи на цьому зразку, однак вважає, що таке тестування має відбутись в тих самих параметрах, в яких проводилась і перша експертиза, тобто має бути міжнародна експертиза. «Мені говорили, що у нас немає лабораторії, досвіду, тому потрібно робити міжнародний аналіз», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Генеральна прокуратура у 2005 році знайшла три міжнародні лабораторії, які зробили аналіз його крові, встановили, що вміст діоксину в крові в 40 тисяч разів перевищує норму.

«Тепер через 6 років з’ясовується, що показники лабораторії в третьому знаку відхилялися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Екс-президент послався на думку експертів, які говорять, що такі незначні розбіжності в показниках свідчать лише про те, що у кожної лабораторії є свої методи дослідження. «Це є природним, що відрізняються показники, вони ж не на порядок, а на соті відрізняються», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що хотів би, аби люди, які організовували експертизу, понесли відповідальність, якщо сьогодні хтось ставить під сумнів її результати. «Чи вони не витримали процедуру, чи може якісь інші претензії», - сказав екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКА викликають 21 січня на 10.00 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння у 2004 році.