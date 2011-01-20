В Макіївці засідає оперативний штаб: пресу просять почекати

Правоохоронні органи обіцяють журналістам найближчим часом дати офіційну інформацію про ситуацію в Макіївці.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти перебувають у будівлі Макіївського міськвиконкому з 10.00. Після 11.00 до них вийшов Макіївський міський голова Олександр МАЛЬЦЕВ і повідомив, що у зв`язку з вибухами в місті створено оперативний штаб і всю інформацію працівники преси отримають лише після засідання штабу. Потім журналістів направили в актовий зал міськвиконкому на 4-й поверх. У самій же будівлі мерії було розставлено пости міліції.

Більше ніхто з офіційних осіб до журналістів не виходив. Працівники місцевих і загальноукраїнських ЗМІ, не витримавши очікування, після 17.00 вирішили спуститися на третій поверх, де засідає оперативний штаб, і вимагати від офіційних осіб коментарі. Але охорона журналістів не пропустила. До них вийшов керівник відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН і попросив «ще почекати» й «повернутися на свої робочі місця». На запитання журналістів, як довго ще чекати, він відповів: «Давайте через півгодини».

Тому журналісти сподіваються, що близько 18.00 отримають офіційну інформацію про те, що сталося.