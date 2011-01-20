Шустер не запрошував Тимошенко на програму

Редакція програми Шустер Live не запрошувала Юлію Тимошенко на програму 21-го січня. Про це повідомляється на сайті "Savik Shuster studio".

"Редакція програми самостійно визначає теми і гостей, і вважає не допустимим тиск з боку політиків", - так сформульовано редакційну позицію.

У той же час сайт БЮТ стверджує, що "Юлія Тимошенко прийняла запрошення Шустера на його перше ток-шоу на Першому національному. До участі в цій програмі Савік запросив Тимошенко ще в грудні минулого року".

Завтра у своїй програмі Шустер планує обговорювати дві теми - "Богдана Данилишина захистив Євросоюз. Що це означає?" і "Степан Бандера - більше не герой. Кому подарунок?".