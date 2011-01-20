Ющенко розповів, що пише мемуари

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО пише мемуари.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент сказав під час спілкування з журналістами в створеному ним Інституті стратегічних ініціатив.

За його словами, в цій книжці він розповідатиме не лише про свою політичну кар’єру, період президентства, а й розмірковуватиме на світоглядні теми, теми становлення його державної політики.

«Якби колись в мене була можливість до народу донести дуже багато нюансів прийняття окремих рішень, я думаю, що нація багато в чому змінила б в своїх поглядах у ставленні до певних особистостей. Де за високими словами, за красивими костюмами дуже часто була людська пустота в основі якої було его, слава і влада», - сказав В.ЮЩЕНКО.