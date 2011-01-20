Янукович наказав посилити заходи безпеки в усій країні
19:48, 20 січня 2011Політика
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Візит до Японії скорочено
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скоротив свій візит до Японії через вибухи у Макіївці, повідомляє прес-служба голови держави.
"Президент України ухвалив скоротити свій візит до Японії з огляду на складну ситуацію, що склалася навколо вибухів в Макіївці Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Візит, що почався у вівторок, мав тривати ще завтрашній день.
Після повернення В.ЯНУКОВИЧ має намір провести нараду з керівниками силових відомств. Він уже доручив правоохоронним органам перейти на посилений варіант несення служби і вжити додаткові заходи безпеки в усіх регіонах України.
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