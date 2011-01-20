Янукович наказав посилити заходи безпеки в усій країні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скоротив свій візит до Японії через вибухи у Макіївці, повідомляє прес-служба голови держави.

"Президент України ухвалив скоротити свій візит до Японії з огляду на складну ситуацію, що склалася навколо вибухів в Макіївці Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Візит, що почався у вівторок, мав тривати ще завтрашній день.

Після повернення В.ЯНУКОВИЧ має намір провести нараду з керівниками силових відомств. Він уже доручив правоохоронним органам перейти на посилений варіант несення служби і вжити додаткові заходи безпеки в усіх регіонах України.