Хорошковський запевнив, що повторні вибухи в Макіївці відвернено

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ запевнив жителів Макіївки, що вони «можуть спати спокійно», оскільки можливість повторних вибухів у місті відвернено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник СБУ заявив сьогодні на прес-конференції в місті Макіївці.

«Хочу сказати городянам, що на сьогодні вони можуть спокійно спати, спокійно водити дітей до дитсадків і шкіл. На сьогодні ми не бачимо проблем. Ми задіюємо всі можливі механізми для того, аби повторення даних вибухів не було», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він наголосив, що після перших двох вибухів, які були «невеликої потужності», правоохоронцями була виконана величезна робота в рамках відкритої кримінальної справи за статтею «тероризм».

«Ми не можемо на сьогодні розповідати, безперечно, про деталі розслідування, що проводиться, з абсолютно зрозумілих причин. Єдине, що можу сказати, що у нас достатньо матеріалу для того, аби проводити ці розслідування, - розповів голова СБУ, - Після отримання первинної інформації було виконано величезну роботу і співробітниками МВС, і співробітниками Служби безпеки з виявлення можливих вогнищ вибуху».

«На сьогодні можу з упевненістю сказати, що дана робота засвідчила, що у всіх місцях, де можливе скупчення людей, де, знову ж вказні в записці, були передбачувані місця, ця інформація не підтвердилася», - наголосив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що основною версією злочину розглядається вимагання грошових коштів. «Очевидно, що з тих матеріалів, які у нас є, первинна версія – це, перш за все, версія, пов`язана з фінансовими ресурсами, з бажанням одержати певну суму грошей», - сказав голова СБУ.

Він наголосив, що ніякої закономірності в проведених вибухах правоохоронці не бачать. «Ніякої закономірності у вибухах немає», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. Але при цьому він додав: «На мій погляд, близькість вибухів до органів влади (до будівлі міськвиконкому) якраз повинно було підкреслити ось цю необхідність вимагати певну фінансову суму».

Він не вдався до уточнення, хто вимагав гроші і не сказав, про яку конкретну суму йдеться. «Від якої особи (написана записка з вимогою про гроші) – не вказано, це звернення до органів влади. Говорити про суму не принципово, але гроші вимагали чималі», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

«Для нас, для операції, що її ми проводимо, найголовніше – це життя і здоров`я людей. І це сьогодні для нас пріоритет і всі наші дії пов`язані з цим», - ще раз запевнив керівник СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Макіївці пролунали два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу в адміністративну будівлю держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні був виявлений прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі в Макіївці». У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей. Також невідомі погрожують, що в разі невиконання вимог сьогодні о 17.00 в різних місцях Макіївки пролунає ще п’ять вибухів.