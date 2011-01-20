Ющенко: посадити за ґрати політика теоретично ще не можливо

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні нереально посадити за грати будь-кого з українських політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент сказав під час спілкування з журналістами в Інституті стратегічних ініціатив, створений ним.

«Я знаю, що ми представляємо політично складну державу, де посадити за грати політика теоретично ще не можливо», - сказав він. За його словами, як тільки правоохоронні органи намагаються зачепити політика, з’являється контраргумент – це політичні репресії. І Право, на думку В.ЮЩЕНКА, застосувати до політика в Україні не можливо. «Тому дуже для багатьох людей, які є сьогодні в українській політиці, є дві дороги - або в тюрму, або в парламент. Але вони обирають парламент, тому що парламент дає імунітет», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Перед цим, відповідаючи на запитання, чому він в період свого президентства не зміг посадити за грати корупціонерів, В.ЮЩЕНКО зазначив: «Якщо Президент почне садити в тюрму, то буде те, що в Гаїті, Кот-д`Івуарі, чи як зараз у Тунісі. Якщо витребується такий механізм розправ, навіть справедливих, то що я можу сказати: Ви добре знаєте, з кого потрібно почати, але дуже погано знаєте, на кому треба закінчити – а кінець, як правило, дійде до вашого села і торкнеться самої крайньої хати, ось тоді ви згадаєте про демократію», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що подібними питаннями має опікуватися не Президент, а правоохоронні органи. «Не помстою потрібно жити. Зла не повинно бути. Справедливість полягає у беззворотності покарання, а не в його глибині», - сказав екс-президент.