Грач знає, де печатка рескому, і вимагає спростувань

Народний депутат України Леонід ГРАЧ направив депутатське звернення головному редактору газети "Голос України" Анатолію ГОРЛОВУ, в якому вимагає спростування опублікованої в газеті інформації про втрату печатки і реєстраційних документів Кримської республіканської організації Комуністичної партії України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського рескому КПУ.

За даними прес-служби, в газеті "Голос України" №8(5008) від 18 січня 2011 р. на стор. 4 була опублікована "неправдива інформація" про те, що "Загублені печатка Кримської республіканської організації Комуністичної партії України, Свідоцтво про реєстрацію Кримської республіканської організації Комуністичної партії України від 21 квітня 1997 р. 37 9, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Кримської республіканської організації Комуністичної партії України АОО 4354591 (код ЕГРОПУ 19004383, місце знаходження: просп. Кірова, 26, під’їзд 1, м. Сімферополь, АР Крим, 95011) вважати недійсними".

Л.ГРАЧ вимагає "терміново дати спростування і вибачитись перед комуністами Криму за розповсюдження неправдивої інформації".

"Це оголошення в газеті "Голос України" не відповідає дійсності, оскільки вказані реєстраційні документи і печатка Кримської республіканської організації Компартії України є у першого секретаря республіканського комітету Кримської республіканської організації Компартії України - ШТЕПИ Н.П.", - говориться у зверненні.

У разі відсутності спростування кримські комуністи залишають за собою право захищати честь і гідність своєї організації в судовому порядку, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президія центрального комітету Компартії 16 грудня 2010 року ухвалила рішення виключити Л.ГРАЧА з партії та фракції КПУ у Верховній Раді України, а також ухвалила рішення про розпуск кримського рескому. До обрання нового складу рескому керівництво кримською парторганізацією доручене секретаріату ЦК Компартії.

Ці рішення були прийняті після рішення позачергового пленуму рескому, що обрав 14 грудня головою комітету партії в Криму Л.ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням "за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії".

Раніше Л.ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

Л.ГРАЧ керував рескомом з вересня 1993 року.

15 січня 2011 року Пленум Кримського республіканського комітету Компартії України обрав першим секретарем рескому Наталію ШТЕПУ, члена центрального комітету КПУ.