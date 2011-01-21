Ющенко звернувся до українців

Колишній Президент України, лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що лише у єдності Україна зможе ефективно вирішувати великі економічні та соціальні завдання, що постали перед державою.

Про це екс-президент сказав у зверненні до українців з нагоди Дня Соборності. Відео звернення розміщено на офіційному сайті.

«День Злуки, День Соборності – особливий день нашого календаря. Це свято нашої історичної, національної єдності, яка за останні століття так часто розривалася чужими кордонами, чужими імперіями, чужими царями», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він переконаний, що у сучасному світі майбутнє мають лише єдині нації. «Соборність є надійною передумовою розвитку країни. Бо тільки тоді сили народу не тануть на взаємному протистоянні, не розпорошуються на взаємне поборення – а спрямовані на творення, на майбутнє наших дітей», - йдеться у звернені.

Він наголошує, що в українській історії не бракує прикладів, коли саме втрата єдності завжди вела і до втрати свободи та незалежності – а відтак мільйонних жертв і століть бездержавності.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що День Соборності – це свято спільної волі народу. У прагненні соборності сконцентровано потужний духовний зміст, що дає сили українській нації і впевненість у майбутньому.

«Про це треба сьогодні пам’ятати. Адже найбільш небезпечним для соборності країни є власний розбрат і гуманітарна окупація, приниження статусу національних цінностей: мови, пам’яті та переписування нашої історії відповідно до радянських та імперських підходів», - наголошує третій президент.

Він підкреслює, що не може бути двох державних мов, як і декількох ворогуючих православних конфесій чи конфліктуючих історій єдиної нації.

«Це треба нам добре усвідомити. Тому в цей день я звертаюся до громадян України, для яких важливе національне самовизначення та самооцінка», - йдеться в звернені.

«Саме тому я звертаюся до всіх українських патріотів. Нині час об’єднання – навколо національних цінностей, мета яких – зміцнення єдності України», - підкреслює він.

Екс-президент переконаний, що це можливо лише через утвердження власної ідентичності, власного національного імені, мови, пам’яті, творення єдиного сучасного культурного, інформаційного українського простору, поширення знань українців про себе і свою країну.

«В цьому завжди знаходилася потуга нації, і економічна, в тому числі», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Окремо він звернувся до української інтелігенції, до лідерів думки українців. «Від вас залежить, на які стандарти і приклади орієнтуватиметься суспільство багато років наперед і особливо наступне покоління», - підкреслив він.

«Лише соборна нація може бути сильною. Лише у єдності ми зможемо ефективно вирішувати великі економічні та соціальні завдання, які стоять перед країною. Лише спільними діями, лише в єднанні навколо національних цінностей та інтересів зможемо побудувати сильну, вільну та справедливу Україну, зробити її рівною серед рівних в Європейській спільноті», - йдеться в зверненні .