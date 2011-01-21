У США стурбовані вибірковим правосуддям в Україні

22:01, 21 січня 2011
Політика
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Заступник держсекретаря приїхав до Києва

США стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя в Україні.

Про це заявив другий заступник Держсекретаря США з питань демократії та прав людини Томас МЕЛІА сьогодні під час зустрічі з лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО.

"Вибіркове застосування правосуддя є неприпустимим для будь-якої демократичної країни", - наголосив він, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Т.МЕЛІА також висловив стурбованість у зв’язку із зростаючим тиском на громадянське суспільство, погіршенням ситуації у медіапросторі та суттєвим звуженням політичного плюралізму.

"США уважно слідкують за розвитком ситуації в Україні. Стосовно подій, які викликають наше занепокоєння, будуть зроблені відповідні заяви", - запевнив він.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що головними пріоритетами для її політичної сили залишаються зміцнення демократії, дотримання прав людини та європейська інтеграція України.

 

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