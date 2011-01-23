Янукович обіцяє посилити зв’язок науки і бізнесу

Україна врахує кращий досвід американської “Силіконової долини” та російського “Сколково”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму виступі на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України.

Він запевнив, що першочергові зусилля держави мають бути спрямовані на якісне оновлення виробничих потужностей та інфраструктури країни.

«Наша мета – системна модернізація країни, підвищення її конкурентоздатності в посткризовому світі», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що влада продовжить створювати умови, за яких інвестиції в оновлення виробництва були б вигідні.

«Ми посилимо зв’язок науки і бізнесу, освіти і виробництва. В Україні будуть започатковані національні проекти на підтримку інноваційного виробництва. Будуть створені умови для реалізації проектів у сфері альтернативної, зокрема відновлювальної енергетики»,- наголосив він.

Також Президент запевнив, що держава забезпечуватиме активну підтримку економічної діяльності, зокрема, це допомога у пошуку перспективних контрактів, це система страхування експортних операцій, та поширення інформації про інвестиційні можливості в Україні.

«Окрема увага – на імпорт. Там, де це можливо і доцільно, ми будемо стимулювати імпортозаміщення», - зауважив він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що до європейського Чемпіонату з футболу 2012 року буде підготовлено оновлену транспортну інфраструктуру: нові автомобільні і залізничні шляхи, аеропорти, станції метро.

«Інновації, інвестиції в людський капітал та інфраструктуру забезпечать появу нових робочих місць, створять основу для сталого зростання зарплат і пенсій, тобто, покращать життя і добробут людей», - наголосив Президент.

Також, В.ЯНУКОВИЧ нагадав про плани влади щодо пакета соціальних реформ.

«Передовсім, це пенсійна реформа. Наше завдання полягає в тому, щоб ці зміни відбулися безболісно для людей. Ми дамо людям відповідну компенсацію, і, по-друге, ми не допустимо зростання безробіття»,- зауважив він.

За словами глави держави, враховуючи уроки економічної кризи 2008-2009 років, в Україні буде ухвалено Державну програму зайнятості населення на найближче десятиліття.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що підвищення якості медичного обслуговування, запровадження страхової медицини на основі сучасного європейського досвіду включатиме підвищення доступності та якості медичних послуг, збільшення ваги профілактичних заходів, зменшення корупції в цій важливій сфері.

«На черзі – продовження реформи житлово-комунального господарства. Якість житлово-комунальних послуг будемо підвищувати, люди будуть сплачувати виключно за ті послуги, які надаються», - пообіцяв Президент.

«Завдання, які стоять перед нами на порозі 20-ї річниці незалежності, важкі та відповідальні. Відповідальність за майбутнє України в цей критичний час лежить на кожному з нас», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.