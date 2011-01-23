Тимошенко закликала українців об’єднатися заради зміни влади
Каже, план дій простий
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає українців об’єднатися заради зміни чинної влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на Софійській площі в Києві перед учасниками віча з нагоди Дня Соборності України.
«Питання в тому, чи за 20 років незалежності ми змогли об’єднатися з волею, мораллю і честю, щоб побудувати життя так, щоб ніхто нас не принижував? Відповідь очевидна – ні… І якщо ми сьогодні будемо покладатися на чергові політичні об’єднання пихатих політиків - ми не зможемо об’єднатися і перемогти. Тому наш план дій є простим – єднання, єднання не навколо політиків, а один з одним, людина з людиною заради чіткого бачення, якою буде Україна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши, що сьогодні немає «донецьких чи київських, кримських чи львівських, а є єдина українська нація».
Звертаючись до учасників віча, лідер партії “Батьківщина” зазначила, що кожен з присутніх має знати, що у нас є шанс на парламентських виборах у чесний спосіб поміняти чинну владу, «якщо до цього вони не зроблять щось таке, що нам не захочеться знести цю владу».