Регіоналів таки змусили розрахуватися за мітинг
11:04, 23 січня 2011Політика
18838 0
Люди прийшли під офіс
З людьми, які прийшли під офіс Партії регіонів вимагати грошей за участь у мітингу, таки розрахувалися.
Про це повідомила "Українська правда".
Це відбувалося у кафе "Чайкофф" на проспекті Перемоги біля універмагу "Україна" в Києві.
Під час розрахунків з людьми, які вимагали грошей під офісом Партії регіонів, був присутній син депутата-регіонала Олега Надоші Андрій.
Як видно на відео, яке зняв кореспондент УП Андрій Надоша сидить за столом у кафе "Чайкофф" разом з людьми, які перераховували гроші і звіряли списки.
Про те, як організовували заходи на Майдані Незалежності, і за що людям обіцяли 120 гривень, можна прочитати тут.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter