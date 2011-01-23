Регіоналів таки змусили розрахуватися за мітинг

З людьми, які прийшли під офіс Партії регіонів вимагати грошей за участь у мітингу, таки розрахувалися.

Про це повідомила "Українська правда".

Це відбувалося у кафе "Чайкофф" на проспекті Перемоги біля універмагу "Україна" в Києві.

Під час розрахунків з людьми, які вимагали грошей під офісом Партії регіонів, був присутній син депутата-регіонала Олега Надоші Андрій.

Як видно на відео, яке зняв кореспондент УП Андрій Надоша сидить за столом у кафе "Чайкофф" разом з людьми, які перераховували гроші і звіряли списки.

Про те, як організовували заходи на Майдані Незалежності, і за що людям обіцяли 120 гривень, можна прочитати тут.