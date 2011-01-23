Наливайченко: День Соборності «стоїть над партіями і владою»

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що День Соборності – це, в першу чергу, громадянське свято.

Про це він заявив під час громадської акції «Ланцюг єдності», яка відбулася на мості Патона у Києві, до якої приєдналися і «нашоукраїнці», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Вітаючи зі святом, хочу нагадати, що День Соборності - це свято національної єдності, територіальної цілісності та об’єднання України. Це свято, яке стоїть понад партіями, понад владою та політичною течією», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, ситуація, коли так звані демократи знову розтягнули по «майданах» свою підтримку, є неприйнятною цього дня. «Нам треба бути з людьми», - відзначив голова політради «Нашої України» і наголосив на тому, що єдиний громадянський рух – це те, що об’єднає державу.

«Єдині громадянські свободи для всіх без винятку – це те, що є Соборна Україна. Заможне життя у вільній державі – це є розуміння нашого майбутнього, незалежної країни для наших дітей», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також повідомив, що у День Соборності «нашоукраїнці» в усіх регіонах взяли участь у святкових заходах. Численні делегації партійців приєдналися до громадських акцій з нагоди свята.

Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО та сотні членів «Нашої України» прийшли 22 січня на Софійську площу Києва, де перед присутніми виступив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.