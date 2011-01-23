Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ закликає підприємців "чесно платити податки і нікого не боятися".

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, в ефірі телерадіокомпанії "Чорноморська" В.ДЖАРТИ сказав, що органи влади Криму продовжать боротьбу з корупцією, зокрема зі спробами несумлінних урядовців збирати "дань" з представників бізнесу.

"Час корупції закінчився. Нещодавно мене запитали, які тепер будуть правила, після того, як ми зруйнували усталену систему, коли всі підприємці чітко знали, до кого йти, скільки грошей нести. Правило буде одне: нести гроші потрібно тільки до бюджету. Чесно платіть податки, нікому нічого не несіть і нікого не бійтеся. Якщо хтось висуватиме до вас інші вимоги - будь ласка, звертайтеся, і я зроблю все, щоб навести лад", - заявив глава уряду автономії.

Він наголосив, що Радмін АРК приділятиме особливу увагу виведенню бізнесу з «тіні». «Проводитимемо спочатку профілактичні бесіди з власниками міні-готелів, кафе, ресторанів», - сказав В.ДЖАРТИ, додавши, що підсумки детінізації курортної сфери можна буде підбити наприкінці року.