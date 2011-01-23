Польща зацікавлена у розвитку співпраці з Україною

Польща зацікавлена у розвитку співпраці та підтриманні контактів з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу у Варшаві.

Згідно із промовою Президента, текст якої розміщена на його офіційному веб-сайті, Б.КОМОРОВСЬКИЙ заявив про незмінність польської закордонної політики у 2011 році.

Він відзначив, що цього року Польща вперше від моменту вступу у Євросоюз в 2004 році буде головувати у ЄС, і «це шанс на поглиблення європейської інтеграції.

За словами Президента, Польща хоче брати активну участь у формуванні східної політики Євросоюзу і виступає за постійний розвиток співпраці з Україною та іншими східними сусідами, зокрема, учасниками ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також висловив надію на покращення польсько-російських відносин, позитивний імпульс яким надав перший з 2002 року візит Президента РФ до Польщі у грудні минулого року, незважаючи на різну оцінку причин та обставин Смоленської авіакатастрофи.

Глава Польської держави відзначив, що сподівається на розвиток демократії у Білорусі.