Радник глави МВС Костянтин Стогній написав рапорт про звільнення з міліції. «До призначення міністром МВС Анатолія Могильова Костянтин Стогній був на пенсії, — повідомило газеті "Сегодня" джерело в МВС. — А в міліцію погодився повернутися на особисте прохання Могильова, на один рік, щоб сформувати позитивний імідж МВС. Тепер термін домовленості закінчився, і він повертається в журналістику». Кажуть, що раніше Стогній вже кілька разів звертався до міністра з проханням підписати його рапорт про звільнення. Але той відмовлявся візувати документ.

«А в п`ятницю пройшла інформація, що папери готові і Костянтин нібито залишиться позаштатним радником міністра», — продовжує співбесідник. Не заперечує цього і Стогній: «Так, я подав рапорт, але не знаю, підписав його міністр чи ні». Раніше він повідомляв, що через роботу в МВС не встигає зняти фільм про Чилі, яким давно збирався зайнятися (нагадаємо, що Стогній є автором і ведучим телепроекту «Надзвичайні новини» на каналі ICTV). Втім, джерела в міліції не виключають, що Стогній залишиться в МВС: «Він уже не один раз подавав рапорт, але так і не пішов».