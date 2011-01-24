У Януковича пояснили, чому світу здається, що в Україні репресії

У справі екс-міністра економіки Богдана Данилишина немає політики.

Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу.

"Що мав Данилишин до політики? Нічого. Це був звичайний фінансист, який підписав, як цими днями заявив начальник КРУ, який там документ і перерахував страшні гроші державні на те щоб ними оплатити друк передвиборчих листівок Юлії Тимошенко, і цим зробив велике порушення закону", - зазначила вона.

"Данилишин боявся, бо він втік і сховався, бо він знав, що щось там за ним є", - додала чиновник.

Герман вважає, що якщо Данилишин "чесна людина, якщо гідний громадянин України, він повинен дати можливість розслідувати цю справу".

"Йому дали політичний притулок. Ну дали то дали, але слідство мусить відбутися, і суд мусить відбутися", - уточнила вона.

Заступник глави адміністрації президента нагадала, що 350 високопоставлених чиновників, які прийшли вже за влади Януковича, "зараз перебувають під слідством, проти них порушені кримінальні справи через корупцію".

"Чому про них не говорить преса? Бо вони в цьому не зацікавлені. Бо кожна нормальна людина, в таких ситуаціях, намагається це приховати від суспільства. Ніхто не виставляє. Тільки ті зацікавлені, щоб преса про це говорила, хто намагається грати на цьому, хто намагається прикрити злочини якісь там якоюсь політичною доцільністю", - зазначила Герман.

"Вони сидять тихенько і у світу складається враження, що в Україні під криміналом сидить тільки опозиція", - додала вона.

Українська правда