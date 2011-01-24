Наливайченко - опозиціонерам: якщо брешете, то про яке об’єднання говорите?

Голова політради партії «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що роздрібненість опозиційних сил у свято Соборності ображає почуття людей.

Про це він заявив у програмі «Час інтерв’ю» на «5-му каналі», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Це громадянське свято, воно понадпартійне. Це єднання нас різних в одній державі. Натомість політики почали замовляти собі окремі площі і розтягнули на різні майдани єдине розуміння свята Соборності», - сказав він.

«Якщо брешете, якщо не чуєте людей, то про яке об’єднання ви говорите? Треба бути відповідальними політичними силами – якщо заявляєте, хлопці, про об’єднання, об’єднуйтеся в українській дії. А зараз мені все це об’єднання нагадує монету, на одному боці якої профіль малоросійської влади, а на іншому – розбрат, розчарування і все те, що пов’язано з так званими демократичними силами», - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що все це має піти у минуле, оскільки не має майбутнього. «Ані у малоросійстві, ані в совковій казармі, ані у штучному змаганні, хто більший лідер і вождь», - зауважив він.

«Хочете єднатися – приходьте до людей, ставайте поруч. І щоб це була одна площа, і так – всією Україною», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня В.НАЛИВАЙЧЕНКО і представники «Нашої України» взяли участь в акції «Живий ланцюг» на мосту Патона у Києві та в урочистостях на Софійській площі. У регіонах «нашоукраїнці» провели спільні акції до Дня Соборності з і