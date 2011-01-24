Королевська: українці думають не про народження дітей, а як вижити

Українці більше не вірять у здатність влади вивести країну з кризи, стабілізувати економічну ситуацію й покращити якість життя українців. Так голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала статистичні дані про те, що протягом 2010 року вперше з 2005 року в Україні зафіксовано падіння народжуваності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, на думку народного депутата, народжуваність у країні падає у зв`язку з тим, що молоді люди не впевнені в завтрашньому дні, не знають, чи буде у них робота, стабільна зарплата, чи зможуть вони забезпечити нормальне життя для себе та своїх дітей.

«Галопуюче зростання цін на комунальні тарифи та продукти харчування, загальна економічна нестабільність вводять людей у стан розгубленості та депресії. Багато молодих людей думають не про те, щоб народити дітей, а про те, як вижити», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що порівняно з 2009 роком знизилася впевненість населення в своїй зайнятості. За даними соціологічних досліджень, майже половина українців не впевнені в своєму працевлаштуванні в 2011 році. У зв`язку з цим, вважає депутат, тенденція з погіршенням народжуваності посилюватиметься. «Погіршення економічного стану завжди супроводжується такими явищами - варто лише подивитися на статистику 90-х. Якщо уряд найближчим часом не вживатиме кардинальних заходів, за один рік ми втратимо те, що було досягнуто за минулі п`ять років», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Для того, щоб зупинити тенденцію скорочення населення України, переконана депутат, - українці повинні повірити в своє майбутнє. Держава повинна пред`явити громадянам чіткі кроки з відновлення економічного потенціалу й боротьби з бідністю. Також, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, необхідні регіональні програми стимулювання народжуваності. «Ми маємо напрацювання в цій сфері в рамках програми «Конкурентна Україна» й представлятимемо їх у Верховній Раді», - зазначила депутат.