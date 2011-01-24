За податки, які платить Приватбанк, можна купити Однокласники.ru

Податки, перераховані ПАТ КБ «ПриватБанк» у 2010 році до бюджетів різних рівнів і фондів, становили 890,012 млн. грн. Зокрема, 75 млн. грн. становив податок на прибуток і 9,3 млн. грн. – ПДВ, йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби банку.

За 2010 рік сума сплачених «ПриватБанком» податків на 10% перевищила суму, перераховану банком у 2009 році, зазначили в прес-службі.

«Чим краще працює банк, тим більше ми платимо податків, ці цифри говорять самі за себе», - прокоментував ситуацію голова Правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ.

Як йдеться в повідомленні, «сума податків, перерахованих «ПриватБанком» у 2010 році до бюджетів і фондів, дорівнює третині сукупного бюджету ділового центру України - міста Дніпропетровська, де розташований головний офіс банку. Приблизно стільки ж коштів - 875 млн. грн. - необхідно для будівництва стадіону у Львові до Євро-2012. Любителям же інтернет-спілкування буде цікаво дізнатися, що податків, перерахованих «ПриватБанком», вистачило б на придбання популярної соціальної мережі Однокласники.ru, приблизна вартість якої - 770 млн. грн.».

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«ПриватБанк» за січень-вересень 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, збільшив чистий прибуток майже вдвічі – до 993 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.