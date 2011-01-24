Янукович: не може бути пенсія 60 тисяч, коли поруч - 800
У Києві засідає Рада регіонів
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає реформу управління регіональним розвитком реформаторським пріоритетом влади на 2011 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на засіданні Ради регіонів у Києві.
«Принципово важливо, щоб якісні зміни, які вже почали відбуватися в Україні, якнайшвидше відчув кожен громадянин нашої держави», - зазначив він.
При цьому Президент висловив переконання, що саме ефективна регіональна політика стане засобом посилення економічних реформ та максимального наближення її результатів до кожної людини.
«Тому я пропоную до переліку реформаторських пріоритетів на 2011 рік віднести реформу моделі управління регіональним розвитком», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Він уточнив, що йдеться про нову регіональну політику, яка покликана поєднати завдання економічної реформи і модернізації країни із завданнями розвитку регіонів. Також, підкреслив глава держави, проведення реформи системи регіонального розвитку є вимогою європейської моделі розвитку, наближення до якої є стратегічним пріоритетом держави.
«Різниця у розвитку окремих регіонів України на даний момент є надзвичайно великою», - також констатував В.ЯНУКОВИЧ. «Упевнений, що саме така різниця у розвитку регіонів спричиняє недовіру, дає підстави для політичних спекуляцій. Я вже не буду казати про пенсії, про які ми багато вже говорили: не може бути 60 тис. пенсія у пенсіонера, коли інший поруч з ним отримує пенсію у 800 гривень», - зауважив Президент.
За його словами, необхідно поєднати існуючий науковий, освітній, промисловий, маркетинговий, транспортний потенціал регіонів і будувати на цій основі ефективну систему кооперації, яка надасть якісний поштовх для розвитку територій та формування у перспективі нових інтегрованих економічних макрорегіонів в Україні.
«Наголошую, що налагодження міжрегіональної співпраці та кооперації я розглядаю як економічний вимір політики національної консолідації та єднання», - сказав глава держави і закликав представників різних політичних сил, представлених в регіональних органах влади, поставитися до цього завдання з позиції національних інтересів.