У Макіївці лікарні і міліція - на посиленому режимі

У Донецькій області через вибухи в Макіївці міліція продовжує посилено охороняти об`єкти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ.

«Режим посилений залишається. І може бути зупинений лише після того, як буде встановлено й затримано учасників цього процесу», - сказав заступник губернатора.

«Тому й медичні установи, й органи внутрішніх справ поки несуть посилену службу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня вранці в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру й біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі в Макіївці». У листі також були вказані механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі загрожували, що в разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки прогримлять ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління Служби безпеки України в Донецькій області порушило кримінальну справу й розшукує двох чоловіків.