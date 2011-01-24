Вдова Гонгадзе оскаржуватиме бездіяльність ГПУ у суді

Адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявляє, що вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава ГОНГАДЗЕ надіслала генеральному прокурору Вікторові ПШОНЦІ телеграму із закликом виконати рішення Печерського районного суду Києва й надати суду матеріали справи за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА для розгляду скарги про незаконність виключення з обвинувачення “замовності вбивства”.

Про це УНІАН повідомила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Зокрема, за словами адвоката, М.ГОНГАДЗЕ звернула увагу В.ПШОНКИ на грубе ігнорування працівниками прокуратури впродовж місяця вимог Печерського райсуду столиці. "Суд уже п’ять разів призначав Генеральній прокуратурі термін подання матеріалів", - йдеться у телеграмі, яку надіслала М.ГОНГАДЗЕ генеральному прокурору.

В.ТЕЛИЧЕНКО нагадала, що потерпілі М.ГОНГАДЗЕ та Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ ще в грудні 2010 року оскаржили виключення з обвинувачення О.ПУКАЧУ “замовності вбивства”. "Скарги прийняв до розгляду Печерський районний суд м.Києва та зобов’язав ГПУ подати матеріали до 28 грудня. Генеральна прокуратура проігнорувала це. Суд уже кілька разів переносив термін подання документів ГПУ – до 31 грудня, потім – до 10 січня, до 17-го січня, до 22 січня, але ГПУ надалі ігнорує вимогу суду, демонструючи неповагу до закону і неповагу до суду", - зазначила адвокат.

"Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, суд повинен розглянути скаргу в п’ятиденний термін після того як Генпрокуратура подасть до суду матеріали справи. А ГПУ, в свою чергу, повинна безумовно виконувати вказівку суду - подати матеріали, КПК не передбачає жодних обставин, за яких ГПУ могла б матеріали не подавати до суду", - наголосила В.ТЕЛИЧЕНКО.

За словами адвоката, через це потерпілі знову змушені "оскаржувати бездіяльність прокуратури до суду".

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року у лісі в Київській області було знайдене тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував к розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 і пп. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що у ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадовців, скоїв умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків.

Водночас Генеральна прокуратура України відмовила адвокату М.ГОНГАДЗЕ В.ТЕЛИЧЕНКО та журналісту О.ПОДОЛЬСЬКОМУ, який проходить у справі як потерпілий, в ознайомленні з матеріалами кримінальної справи проти О.ПУКАЧА.

В.ТЕЛИЧЕНКО та О.ПОДОЛЬСЬКИЙ оскаржили ці дії Генпрокуратури в Печерському суді Києва, однак суд не може розпочати розгляд скарги по суті, оскільки відомство не надало суду матеріали справи.