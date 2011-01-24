Яценюка, Кириленка та Наливайченка критикують за «подарунок владі»

У Народному комітеті захисту України розчаровані, що деякі політичні сили та їх лідери, які називають себе опозиційними, «діють на догоду режиму Віктора ЯНУКОВИЧА».

Як йдеться в переданому УНІАН коментарі заступника координатора Народного комітету захисту України, заступника голови Української всесвітньої координаційної ради Михайла РАТУШНОГО, «на жаль, деякі політичні лідери навіть у День Соборності України не змогли переступити через власні амбіції та спільно відзначити свято Злуки українських земель. Цим вони зробили подарунок владі».

Так, відзначає заступник координатора НКЗУ, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, «попри численні звернення нас, організаторів віча, чомусь провів альтернативне відзначення, не на святому та історичному Софійському майдані у Києві, а на Контрактовій площі».

М.РАТУШНИЙ нагадав, що Акт проголошення Злуки та Четвертий універсал Української Народної Республіки 1919 року проголошувалися саме на площі перед Святою Софією, на не на Контрактовій площі, «де переважно укладали угоди крамарі». «Ми чекали на Софійському майдані на Арсенія ЯЦЕНЮКА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА і хотіли, щоб вони виступили, але вони або зовсім не з’явилися (як А.ЯЦЕНЮК і В.НАЛИВАЙЧЕНКО), або категорично відмовилися брати слово (як В.КИРИЛЕНКО)», - говорить М.РАТУШНИЙ.

«Мені сумно, що політичні сили та їх лідери, які називають себе опозиційними, діють на догоду режиму Віктора ЯНУКОВИЧА та демонструють своє небажання консолідуватися та виступати разом. Це свідчить про нещирість намірів і декларацій», - стверджує М.РАТУШНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2011 року на Софійській площі в Києві відбулося організоване опозиційними силами святкування Дня Соборності України. Ініціативу Народного комітету захисту України з проведення віче підтримали: всеукраїнські об’єднання "Свобода" та "Батьківщина", Європейська партія України, Конгрес українських націоналістів, партія “Реформи і порядок”, Українська народна партія, партія "Народна самооборона", багато громадських організацій, Українська православна церква Київського патріархату, Українська греко-католицька церква, інші.

Водночас напередодні віче представники НКЗУ висловлювали жаль з того приводу, що А.ЯЦЕНЮК та його політ сила запланували альтернативну акцію на Контрактовій площі.

У відповідь 19 січня лідер партії «Фронт Змін» А.ЯЦЕНЮК повідомив у листі до координатора Народного комітету захисту України Дмитра ПАВЛИЧКА, що представники політичної партії «Фронт Змін» візьмуть участь у віче до Дня Соборності України, що відбудеться на Софійській площі в Києві. Як зазначав А.ЯЦЕНЮК, «враховуючи роль Акту Злуки в українській історії й потребу продемонструвати суспільству єдність сил, які протистоять антиукраїнській, роз’єднувальній політиці чинної влади», «Фронт Змін» делегує для участі в мітингу своїх представників, зокрема члена бюро партії Лілію ГРИНЕВИЧ».