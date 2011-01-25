Генпрокуратура відмовила Тимошенко у її проханні

Генпрокуратура відмовила лідеру партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні її клопотання про закриття порушеної проти неї кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після майже п’ятигодинного допиту в Генпрокуратурі.

«Сьогодні я отримала відповідь генерального прокурора на моє обґрунтоване клопотання щодо закриття кримінальної справи по кіотським грошам. Він дав відмову, незважаючи на те, що нами наведені детальніші аргументи, що ніякого складу злочину не було, і що кіотські гроші ніколи не витрачалися», - сказала вона.

Екс-прем’єр вкотре наголосила, що її уряд виконував свої зобов’язання перед пенсіонерами, використовуючи кошти з єдиного казначейського рахунку.

«Кіотські гроші з моменту їх отримання лежать на спеціальному рахунку і нікуди не були перерозподілені», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ 30 грудня 2010 року пред’явила Ю.ТИМОШЕНКО остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

24 грудня генеральний прокурор В.ПШОНКА заявляв, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.

18 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що внесла на розгляд слідчих клопотання про необхідність закриття кримінальної справи, порушеної проти неї за обвинуваченням у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

Сьогодні, 25 січня, В.ПШОНКА заявив, що слідчі Генеральної прокуратури поновили розслідування кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО на її прохання і прохання її адвоката.